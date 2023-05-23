Общество 23 мая 2023, 17:03 Опрос: более 70% петербуржцев планируют обновить дачу в этом сезоне

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Аналитики СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» в результате опроса выяснили, что более 70% жителей Петербурга планируют обновить дачу и прилегающий участок в предстоящем летнем сезоне, написал «Петербургский дневник».

При этом 26% респондентов хотят потратить на обновление дачи от 20 до 50 тысяч рублей, 21% — от 50 до 100 тысяч рублей, 40% — до 20 тысяч рублей.

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Около 37% опрошенных рассказали, что пока никак не защищают свою дачу от воров, еще 26% планируют установить камеры видеонаблюдения, 12% надеются на помощь сторожевой собаки.

«Мы рекомендуем владельцам загородной недвижимости приобрести полис „Дом. Фундаментальное решение“, который предусматривает страховую выплату в случае пожара, кражи или стихийных бедствий», — сообщала журналистам начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова.