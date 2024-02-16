Общество 16 февраля 2024, 15:56 Опрос: более 30% россиян планируют работать 23 Февраля и 8 Марта

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Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, как много россиян собираются заниматься трудовой деятельностью 23 Февраля и 8 Марта. Результаты исследования опубликовал RT.

Так, 34% респондентов заявили, что планируют работать во время грядущих праздников. В прошлом году без выходных в эти дни остались 54% граждан.

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Среди причин выхода на смену — график, который не зависит от торжественных дат, и желание получить дополнительные деньги.