Россияне начали отказываться от курения на самоизоляции

Больше четверти курящих россиян в период самоизоляции стали реже устраивать перекур. Треть из них временно не работают. Сильнее пристрастились к вредной привычке 14% жителей страны.

Частоту перекуров в России проанализировал исследовательский центр портала Superjob.ru, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на полученные результаты.

Реже курят на самоизоляции 26% соотечественников. Из тех, кто снизил число выкуренных сигарет, 34% имеют постоянную занятость, но временно не работают.

Чаще за сигаретой тянутся 14% курильщиков. А среди безработных таких 16%. Никак не изменили своим привычкам чуть больше половины курящих россиян. Они выкуривают столько же сигарет, сколько и до самоизоляции.

Специалисты провели опрос с 13 по 18 апреля. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян из 369 населенных пунктов РФ, которых относят к числу экономически активного населения страны.

В начале апреля стало известно, что табачные фабрики в разных регионах России приостановили производство сигарет. Их исключили из списка товаров первой необходимости. Даже если табак исчезнет с прилавков, курильщики найдут выход.