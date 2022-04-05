Опрос: Более 20% россиян заявили о желании сменить работу

Опрос, проведенный сервисом Авито Работа и финтех-компанией «Деньги Вперед» показал, что примерно каждый пятый россиянин (21%) задумывается о смене работы. Об этом написала «Газета.ru».

При этом 70% россиян устраивают их нынешние рабочие места. Согласно результатам опроса, из тех, кто планирует менять сферу деятельности, 41% респондентов хотят сменить работу в ближайшие один-два месяца, еще по одной пятой (18%) отводят на процесс поиска три-четыре месяца и полгода (20%).