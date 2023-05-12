Общество 12 мая 2023, 13:44 Опрос: более 10% москвичей собираются провести летний отпуск на даче

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Около 11% жителей Москвы собираются провести свой летний отдых в деревне или на даче. Об этом сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Более 15% москвичей признались, что идеальным отдыхом для них является отпуск на море. Так, 8% жителей столицы выбрали для своего летнего путешествия курорты Крыма, еще 6% соотечественников предпочли Краснодарский край.

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Отмечается, что около 4% москвичей планируют отдохнуть в Турции.