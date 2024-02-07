Общество 07 февраля 2024, 14:13 Опрос BestDoctor: 49% россиян сталкивались с контролем за своими счетами со стороны партнера

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Более 49% россиян признались, что их партнеры хотя бы раз в жизни контролировали банковские счета. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты опроса компании BestDoctor и проекта «Изнанка. Женщины»

Около 32% опрошенных сталкивались с экономическими угрозами и оскорблениями в семье. Еще в 24% случаев партнер самостоятельно оформлял кредиты без согласия или обсуждения этого решения в семье.

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Отмечается, что более 20% соотечественников вынуждены выпрашивать у своих супругов деньги на разные расходы. При этом во многих семьях использование выданных денег контролируется.