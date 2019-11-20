Опрос: беспокоящихся о свободе слова россиян стало больше

Работа показала, что с 2017 года число граждан РФ, которые считают свободу слова одной из ключевых свобод и прав, выросла с 34% до 58%. Также люди стали больше думать о справедливости суда. Объективность этого института в 2019 году важна для 64% опрошенных. Два года назад такой точки зрения придерживались 50%.

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Повысилось значение таких понятий, как право на жизнь (78% в 2019 году против 72% в 2017-м), социальная защита (62% против 57%) и право мирных собраний (28% против 13%).

В российском обществе также существует запрос на свободу вероисповедания и совести. За двухлетний период рост составил 18% (с 22% до 40%).

Еще для россиян немаловажно беспрепятственно получать информацию (рост с 25 до 39%). Кроме того, практически в два раза выросло число людей, которые хотят участвовать в общественной и политической жизни государства (30% против 16%).

«Существенное увеличение частотности ответов может свидетельствовать об актуализации повестки, в данном случае — «прав человека», в общественном мнении. Респонденты стали чаще отмечать права, важность которых для них ранее не имела выраженной значимости», — прокомментировали результаты опроса в «Левада-центре».

Исследование проводилось с 24 по 30 октября. В нем участвовало 1616 человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов Российской федерации.