Общество 15 мая 2023, 17:17 Опрос AZIMUT Hotels: более половины россиян имеют опыт медицинского туризма

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Около 62% россиян рассказали, что имели опыт медицинского туризма внутри страны, а 38% — за рубежом. Результаты исследований привела «Газета.Ru», ссылаясь на данные гостиничной сети отелей AZIMUT Hotels.

Примерно 35% опрошенных рассказали, что покупают такие путевки ради возможности обследоваться у врачей по специальности, 30% надеются на быстрый результат, а 16% едут в подобные туры с целью сэкономить время, написал kp.ru.

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Чаще всего в медицинские туры отправляются на Черноморское побережье (37%), в Кавказские Минеральные Воды (21%), Москву и Московская область (18%).