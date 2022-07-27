Опрос «Авто.ру»: 48% россиян всегда обращают внимание на возраст прежних владельцев подержанной машины

Аналитики портала «Авто.ру» выяснили, на какие машины чаще всего обращают внимание россияне. Об этом сообщил Life.

Опрос показал, что в первую очередь покупатели машин смотрят на количество бывших владельцев. Для них важно, чтобы на автомобиле ездило не более двух человек.

Примерно 48% ответили, что всегда обращают внимание на возраст бывших автовладельцев. Чаще чем другим, они доверяют людям в возрасте от 40 до 50 лет. Меньше всего россиян хотят покупать машины у автовладельцев в возрасте старше 50-ти и моложе 30-ти лет. Пол владельца автомобиля для покупателя не важен.

«Для большинства респондентов (70%) пол предыдущего владельца особого значения не имеет. Но среди людей с противоположной позицией больше тех, кто предпочтет купить машину у мужчины (20%). И только 10% выбрали бы автомобиль, которым владела женщина», — говорится в опросе.

При покупке машины граждане отметили, что также обращают внимание на ее техническое состояние и пробег.