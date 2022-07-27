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    27 июля 2022, 14:55

    Опрос «Авто.ру»: 48% россиян всегда обращают внимание на возраст прежних владельцев подержанной машины

    Оксана Лавнюженко

    Аналитики портала «Авто.ру» выяснили, на какие машины чаще всего обращают внимание россияне. Об этом сообщил Life.

    Опрос показал, что в первую очередь покупатели машин смотрят на количество бывших владельцев. Для них важно, чтобы на автомобиле ездило не более двух человек.

    Примерно 48% ответили, что всегда обращают внимание на возраст бывших автовладельцев. Чаще чем другим, они доверяют людям в возрасте от 40 до 50 лет. Меньше всего россиян хотят покупать машины у автовладельцев в возрасте старше 50-ти и моложе 30-ти лет. Пол владельца автомобиля для покупателя не важен.

    «Для большинства респондентов (70%) пол предыдущего владельца особого значения не имеет. Но среди людей с противоположной позицией больше тех, кто предпочтет купить машину у мужчины (20%). И только 10% выбрали бы автомобиль, которым владела женщина», — говорится в опросе.

    При покупке машины граждане отметили, что также обращают внимание на ее техническое состояние и пробег.