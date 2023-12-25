Общество 25 декабря 2023, 12:11 Опрос «Авито.Работы»: большинство россиян потратят новогоднюю премию на путешествие

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Каждый пятый россиянин потратит годовую премию на путешествие. На ее получение рассчитывают 38% сотрудников, сообщил Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито.Работа».

Около 16% соотечественников сделают крупную покупку, еще 13% оплатят оздоровительные процедуры. Также работники планируют отложить новогоднюю премию на нужды детей и членов семьи или на непредвиденные расходы.

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Отмечается, что 41% россиян рассчитывают на сумму премии до пяти тысяч рублей, около 14% — на сумму более 40 тысяч рублей.