Общество 27 декабря 2023, 14:35 Опрос «Авито.Работы»: больше всего стресса испытывают работники в сфере финансов и бухгалтерии

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В России самой напряженной и стрессовой оказалась работа в сфере финансов и бухгалтерии. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Работа».

На втором месте расположилась работа в отрасли образования и науки, третье место заняла медицина и фармацевтика. В пятерку лидеров самой напряженной работы вошли сфера банков и инвестиций и «административная работа».

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Отмечается, что меньше всего стресса испытывают работники в области маркетинга, рекламы и PR, агропромышленности и сельского хозяйства.