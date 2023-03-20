Общество 20 марта 2023, 15:12 Опрос «Авито.Работа»: 12% сотрудников компаний после отпуска забывают рабочие пароли

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Аналитики сервиса «Авито.Работа» в результате исследования выяснили, что 12% сотрудников компаний после проведенного отпуска забывают свои пароли от учетных записей. Об этом сообщил Life.

В исследовании говорится, что такая забывчивость чаще всего замечена за работниками банковской сферы, автомобильного бизнеса, страхования и маркетинга. Наиболее высокое число таких сотрудников зафиксировано в Москве — 15% и Санкт-Петербурге — 13%.

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Авторы опроса сообщают, что чаще всего рабочие пароли забывают люди в возрасте от 45 лет.

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«Обычно хорошо помнят данные учетных записей люди в возрасте до 24 лет (18%). Среди представителей возрастной группы 45–54 года больше тех, кто вынужден восстанавливать забытые за отпуск пароли», — рассказали в сервисе.