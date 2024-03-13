Общество 13 марта 2024, 14:23 Опрос «Авито Услуги» показал, что около 80% россиян имеют домашних животных

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Около 80% россиян держат дома питомцев, причем у 64% опрошенных живут именно кошки. Об этом говорится в опросе сервиса «Авито Услуги», который опубликовало издание «Ридус».

Второе место по популярности среди домашних животных занимают собаки, а каждый 10-й респондент рассказал, что в его доме живут аквариумные рыбки, написал сайт kp.ru.

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В опросе также говорится, что за последнее время спрос на ветеринаров в России вырос почти на 40%. Граждане, имеющие питомцев, все чаще обращаются к груммерам, дрессировщикам и зоопсихологам.