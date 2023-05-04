Общество 04 мая 2023, 18:07 Опрос «Авито Услуги»: более половины жителей России мечтают о даче с зоной для барбекю

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Около 66% россиян во время опроса рассказали, что мечтают иметь собственную дачу с зоной для барбекю. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на сервис «Авито Услуги».

Другие опрошенные хотели бы видеть у себя на дачном участке баню или сауну. Еще часть россиян мечтают о собственном бассейне, написал «Ридус».

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Отвечая на вопрос аналитиков о любимом времяпрепровождении весной, респонденты сообщили, что предпочитают жарить шашлык за городом, ходить на рыбалку или гулять в лесу.