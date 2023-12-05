Общество 05 декабря 2023, 16:33 Опрос «Авито Услуги»: 47% россиян больше всего хотят перестать убираться дома

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Аналитики сервиса «Авито Услуги» в результате опроса выяснили, что около 47% россиян мечтают перестать убираться дома. При этом 31% опрошенных не любят мыть посуду, а 29% хотят избавить себя от мелких бытовых дел, написал «ФедералПресс».

Еще 25% респондентов отметили, что из всех домашних дел больше всего не любят заниматься готовкой.

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В исследовании также говорится, что за услугу уборки россияне готовы отдавать пять тысяч рублей в месяц. Меньший процент опрошенных выразили желание платить любые деньги, лишь бы избавиться от хлопот по дому.