Общество 20 марта 2024, 13:06 Опрос «Авито Работы» показал, что 48% россиян готовы выполнять тестовые задания при трудоустройстве

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Аналитики платформы «Авито Работа» во время опроса выяснили, что около 48% россиян готовы выполнять тестовые задания при трудоустройстве. Результаты исследования опубликовала Lenta.ru.

Еще 23% респондентов не против выполнить тестовое задание, если оно не будет слишком объемным. Около 8% россиян готовы сделать его в том случае, если работа для них очень важна, а 6% не собираются тратить время на это вовсе, написал сайт kp.ru.

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Больше всего работников, готовых пройти тестовое задание, оказалось в сфере рекламы, маркетинга и PR, банков и инвестиций, юриспруденции, IT и онлайн-торговли.