Общество 20 ноября 2023, 13:31 Опрос «Авито Работы»: более 30% москвичей обращаются к коллегам на «ты»

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Около 34% жителей Москвы признались, что на работе предпочитают обращением к коллегам на «ты». Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

Более 20% москвичей считают допустимым неформальное общение в компании независимо от должности сотрудника. При этом 14% опрошенных все же стараются соблюдать границы и держать дистанцию в общении на работе.

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Отмечается, что неформальное общение свойственно сегментам автобизнеса, онлайн-торговли, консалтинга, красоты и IT.