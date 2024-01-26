26 января 2024, 11:18
Опрос Авито Работа: 54% россиян устроились на свое нынешнее место в течение месяца
Исследование сервиса Авито Работа показало, что в 2023 году россияне достаточно быстро находили новую работу. Около 54% респондентов смогли устроиться на свое нынешнее место в течение месяца, написал «Ридус».
Еще 29% опрошенных рассказали, что нашли работу в течение двух недель, 11% — за две-три недели, еще 14% — за месяц. Лишь 13% россиян понадобилось более четырех месяцев, чтобы трудоустроиться.
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Директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков заметил, что факт быстрого поиска рабочего места подтверждает существование тренда на быстрый найм.
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