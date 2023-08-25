Общество 25 августа 2023, 15:25 Опрос «Авито Авто»: 78% петербуржцев при выборе машины ориентируются на цвет

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Большинство жителей Санкт-Петербурга при выборе автомобиля в первую очередь обращают внимание на его цвет. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Авто».

Опрошенные признались, что практичность цвета машины является важным фактором и имеет значение при покупке. Около 20% автовладельцев заявили о желании сменить цвет своего личного транспорта.

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Как сообщил сайт Gazeta.SPb, самыми популярными цветами машин у петербуржцев являются черный, серебристый и белый.