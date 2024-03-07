Общество 07 марта 2024, 11:57 Опрос «АльфаСтрахования»: женщины назвали самыми нежелательными подарками на 8 Марта косметические наборы и сладости

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Аналитики сервиса «АльфаСтрахование» в результате опроса выяснили, что сладости и косметические наборы являются самыми нежелательными подарками для женщин на 8 Марта. Об этом написал RT.

Примерно 24% опрошенных сообщили, что с удовольствием приняли бы в качестве подарка организацию уборки в квартире. Еще 14% женщин предпочтут побыть наедине с семьей, партнером или в одиночестве.

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«При этом 36% женщин, наоборот, хотели бы провести этот день вне дома и максимально весело», — говорится в исследовании.

Около 18% респонденток хотели бы получить в качестве подарка туристическую поездку, а 24% — сертификат на массаж или косметологические процедуры.