Общество 20 декабря 2023, 11:16 Опрос «АльфаСтрахования»: идеальным подарком для мужчин на Новый год россиянки считают аксессуары для авто и гаджеты

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Около 22% россиянок во время опроса «АльфаСтрахования» сообщили, что идеальным подарком для мужчины на Новый год они считают аксессуары для автомобиля и гаджеты. Об этом написал RT.

Еще 10% опрошенных назвали духи и парфюмерию, 10% предпочитают подарить второй половине сумку, галстук или перчатки.

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Большинство мужчин (19%) собираются выбрать для женщины украшение, еще 12% предпочитают купить духи, 11% готовы потратиться на косметику, а 10% — на гаджеты.

В опросе также говорится, что 75% россиян планируют потратить на празднование Нового года до 30 тысяч рублей.