Общество 28 июля 2023, 16:00 Опрос «АльфаСтрахования»: 34,7% россиян боятся заболеть раком

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Более 34% российских граждан во время опроса «АльфаСтрахования» рассказали, что больше всего боятся заболеть раком. Результатами исследования поделилась «Газета.Ru».

Еще 42,3% опрошенных признались, что боятся инсульта, а 24,4% — инфаркта. Заразиться ВИЧ-инфекцией опасаются 20,6% респондентов, а пневмонией — 17,8%.

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Также у россиян вызывают страх такие болезни, как сахарный диабет, гипертония, ковид, энцефалит, ишемия, почечная недостаточность, атеросклероз.