Опрос: 83% россиян признались, что испытывали трудности с поиском работы | 360°

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Опрос: 83% россиян признались, что испытывали трудности с поиском работы

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Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, с какими сложностями сталкивались россияне при поиске новой работы. Об этом написал RT.

Так, около 83% респондентов признались, что не могли найти новую работу быстро. Около 69% рассказали, что не имели достаточно вариантов подходящих вакансий, 36% — не дождались ответа от потенциального работодателя.

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В исследовании также говорится, что 46% не могут найти работу по той причине, что больше всего вакансий сейчас предлагают специалистам из сферы IT и телекома. Примерно 30% полагают, что проще всего найти работу в сфере торговли, еще 25% считают преимущественной сферу строительства.

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В опросе приняли участие 3100 респондентов старше 18 лет со всей России.

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