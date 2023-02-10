Общество 10 февраля 2023, 15:00 Опрос: 72% россиян не планируют делать подарки на День всех влюбленных

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Опрос аналитического агентства Superjob показал, что около 72% российских граждан не планируют делать подарки своим половинкам на День всех влюбленных. Ситуацию в разговоре с kp.ru прокомментировала психолог Виктория Рябова.

По ее словам, статистика сложилась таким образом, что ценность человеческого общения в последние годы заметно снизилась.

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«Еще 15 лет назад мы больше ценили праздники, которые давали нам возможность быть ближе, общаться друг с другом вживую. Сейчас нормой стало общение по интернету, мы больше переписываемся», — добавила эксперт.

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Рябова отметила, что подарки и сюрпризы заметно укрепляют отношения. Не стоит думать о том, подходит этот праздник вам или нет, нужно, не задумываясь, радовать своих родных близких и друзей.