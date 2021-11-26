Опрос: 70% россиян тратят большую часть зарплаты на еду

Компании «Авито.Работа» и «Деньги Вперед» провели опрос, который показал, что 70% участников тратят большую часть зарплаты на еду. Об этом сообщила «Газета.ru».

Также 45% ответили, что значительная часть денег уходит на ЖКХ, 30% — на кредиты.

В топ-10 популярных ответов вошли расходы на одежду и обувь — 19% опрошенных, на оплату интернета и мобильной связи — 15%, на автомобиль, бытовую технику и мебель — по 14%.

13% участников опроса ответили, что тратят большую часть зарплаты на здоровье и медицину, а 10% — на образование детей. 8% россиян отметили путешествия и отпуск.

Ответы различались в зависимости от региона. В Москве больше всего людей тратятся на развлечения — 12% и путешествия — 16%. В других городах в целом эти показатели равны 7% и 8%.

Оплата ЖКХ в Москве, наоборот, некоторым обходится дешевле — 40%, по стране — 45%.

В Санкт-Петербурге больше всего тратятся на еду — 74%, по стране этот показатель равен 70%.

В опросе участвовали 7648 россиян в возрасте от 18 лет из разных регионов.