Общество 20 декабря 2022, 10:41 Опрос: 60% российских компаний приглашали бывших сотрудников вернуться на работу

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Более 60% росийских компаний в этом году приглашали бывших работников вернуться на свою должность. Об этом сообщил RT со ссылкой на проведенный опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Чаще всего работодатели приглашали вернуться инженеров, линейный персонал, логистов, водителей, специалистов строительных специальностей. Также в опросе значатся медсестры, экономисты, финансисты, ИТ-специалисты.

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Опрошенные рассказали, что их увольнение не было связано с трудовой деятельностью. Чаще всего люди увольнялись по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.

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