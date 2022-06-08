Опрос: 60% россиян выступили за сокращение рабочих часов летом

Более половины участников опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», выступили за сокращение рабочих часов в летнее время. Результатами опроса поделился RT.

Что рабочее время летом нужно сократить, считают 60% опрошенных. Среди них мнения разделились поровну: половина хотели бы работать полный день четыре дня в неделю, а половина готовы работать пять дней в неделю по шесть часов в день. При этом на сокращение заработной платы ради уменьшения рабочего времени готовы только 23% респондентов.