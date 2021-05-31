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    31 мая 2021, 20:21

    Опрос: 60% россиян одобрили физическое наказание детей

    Кирилл Фролов

    Примерно две трети россиян считают приемлемым физическое наказание детей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой компанией «Михайлов и партнеры».

    Опрос: 60% россиян одобрили физическое наказание детей

    «Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях», — сказала на пресс-конференции в ТАСС глава аналитического подразделения компании Людмила Горюнова.

    По ее словам, чаще всего опрошенные одобряли рукоприкладство «за наркотики, воровство, алкоголь».

    Но были и те, кто готов бить детей за хамство, неуважение или за невыполнение домашних обязанностей.

    Лишь каждый третий респондент (36%) считает, что детей нельзя наказывать ни в какой ситуации. При этом больше половины участников опроса старшего поколения заявили об отрицательных последствиях применения силы: дети становятся агрессивнее и вымещают злость на младших братьях и сестрах.

    Среди опрошенных 61% ответили, что в детстве их регулярно наказывали. Четверть опрошенных сказали, что это было либо периодически, либо часто.

    Опрос провели среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах страны.