Опрос: 60% россиян одобрили физическое наказание детей

Примерно две трети россиян считают приемлемым физическое наказание детей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой компанией «Михайлов и партнеры».

«Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях», — сказала на пресс-конференции в ТАСС глава аналитического подразделения компании Людмила Горюнова.

По ее словам, чаще всего опрошенные одобряли рукоприкладство «за наркотики, воровство, алкоголь».

Но были и те, кто готов бить детей за хамство, неуважение или за невыполнение домашних обязанностей.

Лишь каждый третий респондент (36%) считает, что детей нельзя наказывать ни в какой ситуации. При этом больше половины участников опроса старшего поколения заявили об отрицательных последствиях применения силы: дети становятся агрессивнее и вымещают злость на младших братьях и сестрах.

Среди опрошенных 61% ответили, что в детстве их регулярно наказывали. Четверть опрошенных сказали, что это было либо периодически, либо часто.

Опрос провели среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах страны.