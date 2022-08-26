Опрос: 55% российских геймеров стали реже покупать компьютерные игры

Аналитики рекламного программатика Platforma выяснили, что большинство российских геймеров (55%) стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. Об этом написал RT.

При этом 34% опрошенных отметили, что причиной отказа от покупки стала высокая цена на игры. Примерно столько же россиян начали скачивать их с торрент-трекеров. Около 15% респондентов решили отказаться от игр из-за негативного отношения к российским игрокам, а 7% — из-за низкого качества продукции.

В исследовании также говорится, что доля геймеров, тратящих на покупки 5-10 тысяч рублей, выросла за последние полгода с 23% до 32%. Такие данные приводятся до февраля текущего года.

Всего в опросе поучаствовали 1231 человек в возрасте от 18 лет.