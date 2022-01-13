Опрос: 51% россиян считают, что растительное мясо можно ввести в школьный рацион

Сервис по доставке готовой еды и аналитический центр провели опрос, в котором выяснили, что 51% россиян не против ввести в школьный рацион растительное мясо. Об этом написала «Газета.ru».

Среди тех, кто категорически против этого продукта питания в школьном рационе, оказалось 62% людей старше 50 лет.

Большая часть тех, кто употребляет в пищу растительное мясо на постоянной основе, это мужчины. Среди опрошенных таких оказалось 13%. Они отметили, что решили попробовать этот продукт исключительно из любопытства. Другие респонденты называли в качестве причины заботу о здоровье (15%), этические соображения (12%) и соблюдение диеты (10%).

«Несмотря на то, что большинство опрошенных знают о продукте, оказалось, что 71% россиян не пробовали его, но большинство хотели бы это сделать», — рассказали в сервисе по доставке готовой еды.

В опросе поучаствовали 1,5 тысячи жителей России старше 16 лет. Исследование проводилось в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек.