Опрос: 48% россиян заявили, что спортивные люди более успешны в карьере

Около 48% россиян заявили, что спорт положительно влияет на построение карьеры, а 52% отметили, что не видят связи между спортом и работой. Таким исследованием поделились аналитики сервиса Работа.ру, написала «Газета.ru».

По словам директора по персоналу и организационному развитию Работа.ру Юлии Саниной, ученые не раз заявляли, что спорт активизирует работу мозга, помогает снизить стресс и положительно сказывается на успехах в работе или учебе, сообщил сайт kp.ru.

«Множество исследований доказывают, что спорт активизирует работу мозга, делает нас увереннее в себе, дисциплинирует, снижает уровень стресса, что положительно сказывается на успехах в работе или учебе», — отметила она.

В исследовании также говорится, что 35% опрошенных согласны с важностью иметь спортивную фигуру в некоторых профессиях, 31% заявили, что физически красивых и привлекательных людей охотнее продвигают по карьере.

В опросе приняли участие три тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.