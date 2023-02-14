Общество 14 февраля 2023, 17:16 Опрос: 47% россиян признались, что не представляют свое меню без сладкого

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Аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательского агентства «Русопрос» выяснили, без каких продуктов не представляют свою жизнь россияне. Опросом поделились «Известия».

Примерно половина респондентов заявили, что не представляют своего рациона без сладкого. Больше всего россияне любят мороженое, торты и пирожные. Около 10% опрошенных не смогли бы отказаться от попкорна, сухариков и лапши быстрого приготовления.

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Еще 53% респондентов не готовы расстаться с чаем и кофе, а 20% — с соками, квасом и газированной водой.

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