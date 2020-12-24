Опрос: 4% работодателей откажет из-за нежелательного знака зодиака

Большая часть рекрутеров (94%) считает подобный метод подбора отсылкой к средневековью. Тем не менее 4% полагает, что для удачного подбора сотрудника пригодится и астрология. Но знаками зодиака они интересуются не у всех кандидатов. Один финансовый директор просил найти ему ассистента, рожденного под знаком Весов. Другой руководитель брал на работу только Раков.

Социологи опросили работников тысячи компаний по всей стране. Астрологически подкованных кадровиков довольно много. В этом уверена директор Институт профессионального кадровика и практикующий консультант в области трудового законодательства Валентина Митрофанова.

«Гороскопы учитывают многие подборщики — это тренд последних пяти-шести лет, когда в стране начали развиваться тренинги и книги по совместимости. Иногда даже в размещении вакансии работодатель может указать, каким знакам зодиака отдает предпочтение», — отметила она.

Иногда это требование могут не прописывать непосредственно в вакансии, но подборщики все равно будут учитывать его. Специалисты по управлению персоналом обращают внимание на очень многие факторы, в том числе психологические и астрологические, проводят тестирования, даже прибегают к полиграфу.

«То есть применяют чуть ли не шаманские и не всегда правовые методы для того, чтобы кандидат действительно понравился руководителю. У многих же от этого и зарплата зависит, поэтому все методы хороши», — добавила эксперт.

По закону кандидату могут отказать только из-за неподходящих профессиональных характеристик — когда нет профильного образования или требуемого опыта работы.