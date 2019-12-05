Опрос: 38% работодателей отказались от новогодних корпоративов

От праздника для сотрудников организаций в преддверии Нового года отказались 38% работодателей. Около половины (47%) из них не видят смысла в корпоративах. Кроме того, 39% отказавшихся не выделили бюджет на мероприятие. А 2% не успели приступить к организации праздника для сотрудников.

Тем не менее во многих компаниях корпоративы пройдут, показывают результаты опроса. Среди них 77% проведут новогоднее торжество на внешней площадке. Остальные хотят встретить главный зимний праздник в стенах своего офиса.

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Большинство опрошенных (85%) положительно ответили на вопрос, будет ли алкоголь на празднике. Для 44% респондентов, которые пойдут на мероприятие, новогодний корпоратив — отдых от работы.

Для чего работодатели проводят корпоративы? В качестве тимбилдинга предновогодний праздник рассматривают 39% начальников. А 15% считают его отличным способом знакомства коллег между собой. Кроме того, праздничное мероприятие для 2% опрошенных видится способом помочь новым сотрудникам освоиться в коллективе.

На вопросы опроса отвечали 700 представителей российских компаний — руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.