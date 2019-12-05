  • Опрос: 38% работодателей отказались от новогодних корпоративов

    05 декабря 2019, 11:01

    Алена Макаренко

    Стоит ли ждать работникам новогодние корпоративы? Для ответа на этот вопрос был проведен опрос среди руководителей российских компаний. Результаты оказались не очень праздничными. Вопросы задавали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру», сообщил сайт RT.
    Опрос: 38% работодателей отказались от новогодних корпоративов

    От праздника для сотрудников организаций в преддверии Нового года отказались 38% работодателей. Около половины (47%) из них не видят смысла в корпоративах. Кроме того, 39% отказавшихся не выделили бюджет на мероприятие. А 2% не успели приступить к организации праздника для сотрудников.

    Тем не менее во многих компаниях корпоративы пройдут, показывают результаты опроса. Среди них 77% проведут новогоднее торжество на внешней площадке. Остальные хотят встретить главный зимний праздник в стенах своего офиса.

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    Большинство опрошенных (85%) положительно ответили на вопрос, будет ли алкоголь на празднике. Для 44% респондентов, которые пойдут на мероприятие, новогодний корпоратив — отдых от работы.

    Для чего работодатели проводят корпоративы? В качестве тимбилдинга предновогодний праздник рассматривают 39% начальников. А 15% считают его отличным способом знакомства коллег между собой. Кроме того, праздничное мероприятие для 2% опрошенных видится способом помочь новым сотрудникам освоиться в коллективе.

    На вопросы опроса отвечали 700 представителей российских компаний — руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.