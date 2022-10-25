Опрос: 37% россиян чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача | 360°

Общество 25 октября 2022, 13:28 Опрос: 37% россиян чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача

Читать 360tv в

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что чаще всего российские граждане отпрашиваются с работы из-за посещения врача. Так ответили 37% респондентов, написал RT.

Около 30% граждан берут отгул из-за плохого самочувствия, 22% — из-за вызова мастеров на дом, а 21% — из-за детей.

Реклама

Еще 6% респондентов заявили, что могут не выйти на работу из-за хорошей погоды, а 5% берут отгул из-за приезда родственников. Примерно 3% могут не выйти по причине того, что проспали.

Реклама

В опросе приняли участие более трех тысяч человек из разных регионов России.