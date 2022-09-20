Опрос: 33% россиян разочаровывались увиденным при заселении в отель | 360°

Общество 20 сентября 2022, 11:48 Поделиться Telegram

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Viber Опрос: 33% россиян разочаровывались увиденным при заселении в отель

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Аналитики сервиса поездок «Туту.ру» выяснили, что 33% россиян разочаровывались отелем сразу при заселении в номер. Об этом сообщили «Известия».

«Самая частая проблема — разочарование от увиденного: 33% респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках», — говорится в сообщении.

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Примерно 18% сталкивались с тем, что при общении с сотрудниками отеля узнавали, что их бронь недействительна, поскольку мест в отеле уже нет. Еще 12% опрошенных предлагали не тот номер, который они бронировали изначально.

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«Наконец, 8% принявших участие в исследовании приезжали по адресу, указанному в бронировании, но гостиницы не оказывалось на месте», — сообщили аналитики.

В опросе поучаствовали 1462 человека со всех регионов России.

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