24 ноября 2022, 10:53
Опрос: 27% россиян предпочитают драгоценные камни — бриллианты и алмазы
Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства A2:Research в результате опроса выяснили, что 27% россиян предпочитают носить драгоценные камни — бриллианты и алмазы. Об этом написал Life.
Около 23% опрошенных признались, что с удовольствием покупают фианиты. Примерно 38% респондентов и вовсе заявили, что не носят дорогие украшения.
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В исследовании сказано, что 70% россиян надевают настоящие драгоценности только на праздники и на торжественные случаи.
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В опросе поучаствовали 1205 россиян из разных населенных пунктов.
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