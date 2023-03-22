Общество 22 марта 2023, 14:26 Опрос: 23% жителей Петербурга уверены, что женщинам в городе живется тяжелее, чем мужчинам

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Издание «Петербургский дневник» и портал «Единая карта петербуржца» в результате опроса выяснили, что примерно половина жителей города никогда не сталкивались с дискриминацией по половому признаку.

При этом 23% горожан уверены, что женщинам в Петербурге живется намного сложнее, чем мужчинам. Около 10% опрошенных считают иначе, а 14% респондентов и вовсе затруднились ответить на этот вопрос.

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Примерно 28% горожан ответили, что сталкивались с дискриминацией из-за пола, 16% не смогли ответить, случались ли с ними такие ситуации.

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