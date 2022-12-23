Общество 23 декабря 2022, 10:57 Опрос: 20% россиян пообещали себе в новом году проводить больше времени с семьей

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Аналитики группы «АльфаСтрахование» в результате опроса выяснили, какие обещания дали себе россияне в новом году. Об этом написал RT.

Более 20% респондентов пообещали себе больше времени проводить в кругу семьи. Еще 16,7% хотят реализовать себя в профессиональной деятельности, а 12,1% мечтают избавиться от вредных привычек.

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Лишь 10% опрошенных пообещали себе заняться спортом со следующего года.

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В опросе поучастовали 1,3 тысяча человек в возрасте от 20 до 50 лет.

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