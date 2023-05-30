Общество 30 мая 2023, 13:43 Опрос: 19% россиян рассказали, что во время отъезда просят присмотреть за домом своих соседей

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В исследовании, проведенном сайтом kp.ru, говорится, что 41% россиян, отправляющихся на отдых, не используют сигнализацию, а лишь закрывают окна и двери. Еще 19% просят присмотреть за жильем своих соседей.

Некоторые респонденты отметили, что приглашают пожить в квартиру кого-то из родственников. При этом 16% опрошенных признались, что не делают ничего особенного на время отъезда.

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«Оставляют все как есть и надеются, что никакие грабители на их имущество не позарятся», — говорится в исследовании.

Лишь 12% опрошенных отметили, что установили в доме сигнализацию для своего же спокойствия.