Общество 27 марта 2023, 14:30 Опрос: 17% россиян хотели бы пообщаться с Петром I

Читать 360tv в

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса выяснил, с кем из знаменитых исторических личностей хотели бы встретиться и пообщаться россияне. Данные исследования опубликовало ИА НСН.

Примерно 17% граждан заявили, что хотели бы увидеть императора Петра I. Не менее 15% россиян мечтали бы пообщаться с Иосифом Сталиным, 7% — с писателем и поэтом Александром Пушкиным.

Реклама

В число знаменитых имен также вошли Владимир Ленин и Екатерина II.