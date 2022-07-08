Вице-мэр Москвы Ефимов: инвестора для развития бывшей промзоны «Теплый Стан» определят на аукционе

Мэрия Москвы выставила на аукцион право провести комплексное развитие территорий в бывшей промышленной зоне «Теплый Стан». Реконструкцию проведут в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Инвестору необходимо построить современные промышленные предприятия и объекты общественного назначения.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что заявки от предпринимателей принимают до 11 августа. Аукцион с определением победителя проведут 22 августа.

«Мы объявили третий аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий в рамках проекта „Индустриальные кварталы“. Победитель получит право реорганизовать участок бывшей промзоны „Теплый Стан“ и разместит там современные промышленные предприятия, общественно-деловые объекты. В будущем на них смогут работать более 4,4 тысячи человек», — рассказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что подготовленный проект по реорганизации участка предусматривает инвестиции 17 миллиардов рублей с последующими ежегодными отчислениями в бюджет Москвы в размере 1,5 миллиарда рублей.

Стать участниками аукциона могут все заинтересованные предприниматели, отвечающие установленным требованиям: опыт капитального строительства и введение в использование не менее 20,5 тысячи квадратных метров за последние пять лет.

Торги также доступны для владельцев имущества, которые не договорились о дальнейшем развитии этой территории. Сейчас там расположены склады, автомобильные мастерские и стоянки специальной техники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«На месте бывшей промзоны может быть организована научно-производственная деятельность, современные предприятия разместятся на площади 56 тысяч квадратных метров. Общественно-деловые объекты займут более 148 тысяч квадратных метров. Это могут быть магазины, банки, кафе и спортклубы. Всего по проекту планируется возвести более 204 тысяч квадратных метров недвижимости», — перечислил он.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что торги пройдут в форме открытого электронного аукциона, договор с победителем будет заключен на 10 лет.

Проект комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» помогает использовать заброшенные или неэффективно используемые территории города через открытие там новых современных производств, объектов торговли, отдыха или спорта.

Такое оживление территорий сейчас проводят на девяти участках Москвы, из которых два расположены в промышленных зонах «Коровино» и «Алтуфьевское шоссе». Их инвесторы получили по итогам первых аукционов.

Подробности о лоте новых торгов, документация и правила проведения аукциона опубликованы на инвестиционном портале Москвы, в разделе «Имущество от города». Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».