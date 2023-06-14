Общество 14 июня 2023, 13:49 Определяющий состав многодетных семей проект документа внесли в кабмин Глава Минтруда РФ: в кабмин внесли проект документа, определяющий состав многодетных семей РИА «Новости»

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В правительство России внесли проект документа, который определит состав многодетной семья. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков, написал ТАСС.

Под статус многодетных попадут семьи, где три и более ребенка. Ранее депутаты доработали проект закона о статусе многодетной семьи и единых мерах господдержки, а затем направили документ в правительство РФ.

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На портале «Гусуслуги» указано, что многодетные семьи, независимо от уровня дохода, могут ежегодно получать выплату на покупку школьной и спортивной формы на каждого ребенка, обучающегося в школе или колледже. Размер выплаты в 2023 году — 5621 рубль. В Подмосковье в этом году размер денежной помощи увеличили до 10 тысяч рублей.

В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 362,5 миллиона рублей на выплаты малообеспеченным семьям, воспитывающим трех и более детей.