Общество 21 ноября 2022, 19:10 Определились лидеры рейтинга по уровню зарплат среди российских регионов

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Чукотка, Ямал и Магаданская область стали лидерами рейтинга по доле высокооплачиваемых специалистов в российских регионах. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Сайт kp.ru уточнил, что на Чукотке заработная плата более 50% работников составляет около 100 тысяч рублей в месяц. В ЯНАО такую же сумму получают 43,8% занятых. Среди жителей Магадана процент людей с подобным заработком достигает 33,6.