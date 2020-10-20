«Определенное принуждение присутствовало». Свердловский омбудсмен признал 12 стерилизаций в Уктусском пансионате

Стерилизация женщин в Уктусском пансионате Екатеринбурга происходила по принуждению, считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Всего ей известно о 12 случаях стерилизации.

«На мой взгляд, все-таки определенное принуждение присутствовало. Но подписи их везде есть о том, что это было по медицинским показаниям», — рассказала РИА «Новости» Мерзлякова.

По ее словам, все известные случаи происходили до 2016 года. На встрече в министерстве социальной политики Свердловской области омбудсмен, по ее словам, «говорила о том, что это преступление», однако у чиновников была «своя точка зрения, что это все-таки было допустимо».

В разговоре с Znak.com Мерзлякова заявила, что все известные ей случаи стерилизации произошли в 2006–2008 годах. Аппарат уполномоченного узнал про них об этом в 2016 году, однако тогда делу не дали ход. По словам омбудсмена, для нее главным было предотвратить подобную практику в дальнейшем.

В последние дни несколько бывших пациенток Уктусского пансионата рассказали, что их подвергли принудительной стерилизации, заставив подписать согласие на эту операцию.