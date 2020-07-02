«Это определенная фиксация изменений. Шел по площади, стоит памятник Дзержинскому. Через три дня идешь — нет памятника. Значит, что-то изменилось», — заметил собеседник издания.

Он напомнил, что смена эпох всегда сопровождалась сносом памятников. По его мнению, политикам надо ставить меньше монументов, и тогда их будут меньше сносить. Музыкантский обратил внимание на памятник Пушкину, который никто не собирается трогать.

«Также и в США — при изменении взглядов на политику будет желание застолбить это изменение», — добавил он.