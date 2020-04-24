Определен срок пандемии коронавируса. Она повторит судьбу SARS и MERS

Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала. Так же было с инфекциями SARS и MERS. Об этом объявил эпидемиолог Александр Бутенко.

«Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным „резервуаром“ являются животные — прим. ред.) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через шесть-семь месяцев после регистрации первых случаев», — сказал глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Бутенко, его цитирует «Интерфакс».

По словам эпидемиолога, можно предположить, что так же будет с COVID-19, хотя у нового коронавируса значительно больше потенциал по передаче от больных людей здоровым.

Пандемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. КНР объявила Всемирной организации здравоохранения о распространении первых случаев неизвестной болезни 31 декабря.

Сейчас по всему миру число заболевших превышает 2,7 миллиона человек. Больше всего случаев в США, Испании и Италии. Россия находится на 10-м месте по количеству зараженных.