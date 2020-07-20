«Оправдавший» захват заложников «Норд-Оста» Гасан Гусейнов не увидел повода для скандала
Филолог в разговоре с порталом «Ридус» признался, что не понимает, где именно перегнул палку и почему должен нести за свои слова как-то наказание.
«20 лет назад кто-то что-то сказал. И для того времени сказанное могло быть правильным или неправильным. Вы поднимаете бучу совершенно из ничего», — подчеркнул профессор.
Все началось с поста журналистки Анны Наринской в Facebook, где она привела свою беседу с известной писательницей из США Сьюзен Зонтаг. Та охарактеризовала трагедию «Норд-Оста» как «национально-освободительную борьбу чеченского народа». В комментариях к записи Гусейнов заметил, что американка «все правильно сказала».
К моменту написания новости Наринская написала, что удалила вызвавший резонанс пост. Однако блогер Сергей Колясников успел сделать скриншот высказанного филологом мнения и опубликовал его на своей странице во «ВКонтакте».
Сам блогер хочет обратиться в прокуратуру и требует провести проверку, усмотрев в ответе профессора ВШЭ публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма.
Террористы захватили заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. В момент атаки в нем шел мюзикл «Норд-Ост».
Гусейнов известен еще одним скандальным постом, который разместил в Facebook в 2019 году. В нем филолог назвал русский язык «убогим» и «клоачным», посетовав, что в московских киосках не продают прессу на других языках.