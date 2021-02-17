Оправданному за ДТП жителю Ямала после пересмотра дела дали 16 лет колонии

Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, которого суд присяжных оправдал по делу о сбитых людях, теперь осудили. Он получил 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы. <…> Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определена исправительная колония строгого режима», — сказано в сообщении.

Мужчину обязали выплатить 500 тысяч рублей пострадавшему, который остался в живых после наезда. Также у мужчины конфисковали автомобиль, который признали орудием преступления. Отбывать свой срок обвиняемый будет в колонии строгого режима.

Конфликт между жителями села Сеяха произошел летом 2017 года. Следствие выяснило, что пьяный 34-летний мужчина сел за руль и попытался задавить шесть своих оппонентов. Он набрал скорость и поехал на них. В итоге местный житель сбил двух человек. Один из них скончался. Мужчину обвинили в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Дело передали в суд, и присяжные оправдали водителя. Однако в прокуратуре посчитали, что обвиняемый и его адвокаты в присутствии присяжных искажали факты и озвучивали недопустимую информацию. Из-за этого ведомство обжаловало в апелляционном суде в Санкт-Петербурге решение присяжных. Суд отменил приговор, а затем отправил дело на пересмотр. Повторное рассмотрение проходило с участием присяжных. Теперь они признали вину мужчины.