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    14 октября 2020, 16:14

    «Оправданием Соколова не занимаюсь». Пучков объяснил, почему выступил на суде по делу историка-расчленителя

    Борис Ломакин, Мария Бокарева

    Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с «360» объяснил, что во время заседания не занимался оправданием историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки. Пучков просто отвечал на поставленные вопросы. При этом знакомому Соколова интересно, кто довел историка до убийства.
    «Оправданием Соколова не занимаюсь». Пучков объяснил, почему выступил на суде по делу историка-расчленителя

    В среду Дмитрий Пучков пришел на заседание суда по делу Олега Соколова. По словам блогера, его еще давно позвал на заседание адвокат. Блогер посчитал, что содеянное Соколовым не вяжется с его возрастом. Человек после 60 лет из ревности не убивает любимую, поэтому Пучкова взволновал вопрос, кто «его до этого довел». Тем более что ранее Соколов в насильственных преступлениях замечен не был.

    Меня вызвали в суд, я пришел. Судья, защита и обвинение задали ряд вопросов, я на них ответил. Соколов совершил преступление, убил человека и за это ответит по всей строгости закона. Я никаким оправданием Соколова не занимаюсь, я отвечаю на поставленные вопросы

    Дмитрий Пучков.

    Также Пучков сказал еще пару слов про общение с Соколовым. По его признанию, они не были хорошими друзьями, «водку вместе никогда не пили», а связаны были только работой.

    «Домами не дружил, в семью не вхож, водку вместе никогда не пил. Общались только по работе. По работе производит впечатление, как бы это помягче сказать, очень серьезного ученого с глубокими познаниями, достаточным количеством трудов», — сказал Пучков.

    На прошлом заседании 12 октября Соколов признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и раскаялся. Он рассказал, что выстрелом хотел просто напугать девушку, потому что она желала смерти его детям, а потом начала бросаться на него с ножом.