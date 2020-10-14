«Оправданием Соколова не занимаюсь». Пучков объяснил, почему выступил на суде по делу историка-расчленителя

Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с «360» объяснил, что во время заседания не занимался оправданием историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки. Пучков просто отвечал на поставленные вопросы. При этом знакомому Соколова интересно, кто довел историка до убийства.

В среду Дмитрий Пучков пришел на заседание суда по делу Олега Соколова. По словам блогера, его еще давно позвал на заседание адвокат. Блогер посчитал, что содеянное Соколовым не вяжется с его возрастом. Человек после 60 лет из ревности не убивает любимую, поэтому Пучкова взволновал вопрос, кто «его до этого довел». Тем более что ранее Соколов в насильственных преступлениях замечен не был.

Меня вызвали в суд, я пришел. Судья, защита и обвинение задали ряд вопросов, я на них ответил. Соколов совершил преступление, убил человека и за это ответит по всей строгости закона. Я никаким оправданием Соколова не занимаюсь, я отвечаю на поставленные вопросы Дмитрий Пучков.

Также Пучков сказал еще пару слов про общение с Соколовым. По его признанию, они не были хорошими друзьями, «водку вместе никогда не пили», а связаны были только работой.

«Домами не дружил, в семью не вхож, водку вместе никогда не пил. Общались только по работе. По работе производит впечатление, как бы это помягче сказать, очень серьезного ученого с глубокими познаниями, достаточным количеством трудов», — сказал Пучков.

На прошлом заседании 12 октября Соколов признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и раскаялся. Он рассказал, что выстрелом хотел просто напугать девушку, потому что она желала смерти его детям, а потом начала бросаться на него с ножом.